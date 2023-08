Calcio Lecco. Ufficiale: Fracchiolla è il nuovo Direttore Sportivo

Un gradito ritorno in casa bluceleste

LECCO – La Calcio Lecco comunica che è stato raggiunto l’accordo con Domenico Fracchiolla che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo del club.

Domenico, classe 1984, è stato DS della Virtus Francavilla dalla stagione 17/18 fino al gennaio 2019. Successivamente é passato a ricoprire lo stesso ruolo per la Calcio Lecco per 2 stagioni fondando le basi della squadra vincitrice dei playoff. Nella stagione 22/23 è tornato a ricoprire il ruolo di DG per la Virtus Francavilla, ora è riapprodato nel team bluceleste.

Il suo ritorno alla Calcio Lecco rappresenta un passo importante per il club, poiché Fracchiolla porta con sé un bagaglio di competenze e conoscenze che possono contribuire in modo significativo allo sviluppo e al successo della squadra.

La Calcio Lecco è entusiasta di accogliere Domenico Fracchiolla nel ruolo di Direttore Sportivo e attende con impazienza il futuro positivo e luminoso che il suo contributo porterà al club.