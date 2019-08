Calcio. Stagione 2019/2020 ecco i gironi dalla Serie D alla 1^ Categoria

Il NibionnOggiono è inserito nel girone B di Serie D

In Eccellenza (girone B) sarà derby tra Olginatese e Casatese

LECCO – Sono stati ufficializzati giovedì i gironi dei campionati dilettantistici per la stagione 2019/2020. Sono 17 le società calcistiche della provincia di Lecco iscritte ai vari campionati che vanno dalla Serie D alla 1^ Categoria.

Il NibionnOggiono è l’unica lecchese di Serie D

In Serie D l’unica formazione che rappresenterà la provincia di Lecco è il NibionnOggiono di mister Giuseppe Commisso. I brianzoli sono stati inseriti nel girone B, dove tra le favorite per la vittoria finale vi è sicuramente il Mantova.

Il campionato è formato quasi totalmente da formazioni lombarde, con le uniche eccezioni rappresentate da Dro Alto Garda (Trento), Ambrosiana e Villafranca Veronese (Verona).

GIRONE B: Ambrosiana, Breno, Brusaporto, Caravaggio, Caronnese, Dro Alta Garda, Mantova, NibionnOggiono, Ponte San Pietro, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Tritium, Villa d’Almé Valbrembana, Villafranca Veronese, Virtus Ciserano Bergamo.

In Eccellenza, Girone B, derby tra Olginatese e Casatese

Scendendo di categoria l’attenzione si sposta sull’Olginatese e sulla Casatese, che stando ai pronostici della vigilia sono destinate a recitare un ruolo da protagoniste nel girone B d’Eccellenza.

Sulla panchina bianconera è stato confermato mister Simone Boldini, mentre in casa biancorossa il timone è stato affidato a Danilo Tricarico, la scorsa stagione al Busto 81.

GIRONE B: AlbinoGandino, Casatese, Cisanese, Codogno, Cologno, Lemine Almenno, Leon Monza Brianza, Luisiana, Mapello, Olginatese, Pontelambrese, Sant’Angelo, Trevigliese, Vertovese, Vis Nova Giussano, Zingonia Verdellino.

Sei lecchesi in Promozione

Anche per la stagione 2019/2020 il campionato di Promozione avrà una forte influenza lecchese. Sono ben sei infatti le formazioni inserite nel girone B: Arcadia Dolzago (neopromossa), Aurora Olgiate, Barzago, Brianza Cernusco Merate, Colicoderviese e Luciano Manara.

Sulla carta il campionato si presenta come assolutamente equilibrato e per questo tutte le sei lecchesi potrebbero avere chance di promozione.

GIRONE B: Altabrianza Tavernerio, Arcadia Dolzago, Arcellasco Città di Erba, Aurora Olgiate, Barzago, Brianza Cernusco Merate, Cabiate, Casati Arcore, Castello Città di Cantù, Colicoderviese, Concorezzese, Lissone, Luciano Manara, Muggiò, Speranza Agrate, Vibe Ronchese.

Sette lecchesi in 1^ Categoria

Come in Promozione anche in 1^ Categoria vi è una ricca presenza di compagini della nostra provincia. Ars Rovagnate, Calolziocorte, Costamasnaga, Missaglia Maresso, Olimpiagrenta e le neopromosse Galbiate e Polisportiva 2B sono tutte inserite nel girone D.

Diverse anche le squadre della provincia di Sondrio e quindi trasferte sui campi di Albosaggia Ponchiera, Berbenno, Chiavennese, Cosio Valtellino, Olympic Morbegno e Tiranese. A chiudere il quadro le più vicine trasferte di Bellagio, Canzo e Veduggio.

GIRONE D: Albosaggia Ponchiera, Ars Rovagnate, Bellagina, Berbenno, Calolziocorte, Chiavennese, Cosio Valtellino, Costamasnaga, Galbiate, Giovanile Canzese, Missaglia Maresso, Olimpiagrenta, Olympic Morbegno, Polisportiva Oratorio 2B, Tiranese, Veduggio