Canottaggio Indoor. Elisa Arcara terza ai mondiali in Canada

La lecchese sul podio a Toronto, tiene testa alle avversarie

Atleta della Canottieri Lecco, conquista il terzo posto nella sua categoria

TORONTO – Decisamente una bella soddisfazione quella che Elisa Arcara si poterà a casa dall’esperienza in Canada: terzo posto per la lecchese ai mondiali di Canottaggio Indoor che si sono svolti in questi giorni a Toronto.

Cresciuta alla Canottieri Lecco, di cui porta ancora i colori, Elisa ha partecipato alla 2.000m per la categoria 23-39 Lightweight Women, facendosi da subito notare: per buona parte della gara ha mantenuto il secondo posto, dietro alla tunisina Krimi Khadija, cedendo solo sul finale alla belga Silke Tamborijn, riuscendo a chiudere a 1:50.01 a meno di 3 secondi dalla vincitrice.

La lecchese ha tenuto testa all’avversaria statunitense Justine Touzot che ha concluso la gara ad un soffio dall’atleta azzurra (1.50.04).