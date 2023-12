Cena di Natale per il Gso Lecco Alta: “2024 anno importante”

Il prossimo anno la società festeggerà i 10 anni di attività

Il presidente Villa ha sottolineato il ruolo educativo dell’associazione

LECCO – Festa in casa Gruppo Sportivo Lecco Alta: dopo tre anni causa pandemia la società si è ritrovata per festeggiare insieme il Natale.

Importanti il numero del sodalizio che abbraccia i rioni di Laorca, San Giovanni e Rancio, guidato da Lorenzo Villa: “Ad oggi contiamo 100 atleti di Pallavolo, 210 di calcio, 50 tra dirigente, accompagnatori e allenatori, 7 squadre PV e 11 squadre di calcio. Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che rendono possibile questa bella realtà – ha proseguito – Don Claudio, Don Giuseppe, Negriello, Torri, Panzeri, e chi dedica il proprio tempo ai ragazzi, a chi ci sostiene con generosità e passione, sponsor, amici el Gso, ex giocatori e dirigenti del Gso”. Il presidente Villa ha voluto ringraziare anche lo staff cucina e Orietta.

Guardando all’anno che sta per concludersi Villa ha commentato: “L’annata è cominciata e sta proseguendo bene, qualche squadra vince di più e qualcuna di meno, ma ciò che più importa è che le nostre ragazze ed i nostri ragazzi possano crescere non solo dal punto di vista sportivo, ma e soprattutto dal punto di vista socio educativo in un ambiente sano”.

“Le società sportive come le nostre sono rimaste tra le poche associazioni che svolgono la loro attività a scopo educativo – ha aggiunto – questo deve rendere consapevoli noi adulti in relazione al ruolo delicato ed importante che svolgiamo e al tempo stesso deve spronarci per fare sempre meglio. Dal punto di vista educativo raccomando agli atleti più grandi di essere sempre di esempio per quelli più piccoli assumendo in campo gli atteggiamenti corretti per il rispetto degli avversari e delle regole”.

Il 2024 sarà un anno importante per il Gso: “Festeggeremo i primi 10 anni della Lecco Alta – ha ricordato il presidente – Come Consiglio cercheremo di organizzare insieme a voi un evento che possa dare lustro a questo importante traguardo, che per molti era irraggiungibile”.