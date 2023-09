Ck Rivabella a Verona: oro per Marilù Brambilla, Pietro Corti e Lorenzo Corti

Una nuova trasferta ricca di soddisfazioni per la società del presidente Claudio Bettinazzi

Nel C2 argento per Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi a una manciata di decimi dal successo

VERONA – Doppio appuntamento per il Ck Rivabella la scorsa settimana: se la giornata di venerdì ha visto le categorie giovanili impegnate nella canoa velocità, domenica è stata la volta di una gara nazionale sprint di discesa sul fiume Adige a Verona per tutte le categorie.

La gara è stata disputata su un campo artificiale con un rapida abbastanza tecnica che ha creato qualche difficoltà soprattutto ai più giovani. Non si è certo fatta intimorire Marilù Brambilla che ha vinto la categoria Allievi B, tra i pari età maschile il poliedrico Pietro Corti è giunto 4° nel K1 per poi rifarsi con l’oro in C1. Nella categoria Cadetti A argento per Massimo Bettinazzi, mentre nei Ragazzi Riccardo Rosa chiude al 4° posto. Ennesimo successo per lo Juniores Lorenzo Corti che ha fatto segnare il secondo miglior tempo assoluto della competizione. Nei Senior 4° posto di Luca Riva, 7° di Matteo Pasquale e 11° di Gioele Rota. Nel C2 argento per Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi che hanno pagato un errore negli ultimi 20 metri finendo dietro di una manciata di decimi.

Una nuova trasferta ricca di soddisfazioni per la società del presidente Claudio Bettinazzi che domenica sarà impegnata sul fiume Adda a Montanaso Lombardo (LO) per una gara di campionato regionale.