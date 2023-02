Football Americano. Commandos, si chiude con una sconfitta

I lecchesi battuti dagli Steel Bucks Caserta

“Una grande stagione” dichiara coach Rusconi

FIRENZE – Finisce con una sconfitta alle finali di Firenze la stagione della 7-League per i Commandos Brianza di coach Andrea Rusconi. Opposti agli Steel Bucks Caserta, nella sfida valida per il terzo posto, i lecchesi hanno perso in maniera molto netta, senza riuscire a mettere a segno alcun punto.

La formazione rossonera si presenta in Toscana senza il miglior giocatore, Besana, infortunatosi nella sconfitta in semifinale contro i Cocai Terraferma. I Commandos hanno resistito bene nel primo tempo (0-6), venendo puniti da un errore sul punt.

Nella ripresa i campani hanno preso in mano la partita. L’attacco “spuntato” dei lariani non si è mai reso pericoloso e gli Steel Bucks hanno potuto arrotondare il punteggio, arrivando fino allo 0-25 finale.

“Sono fiero di questa stagione – dichiara coach Andrea Rusconi – erano quattro anni che non tornavamo alle finali di Firenze, per noi è stato comunque un ottimo traguardo. Adesso ci riposeremo qualche giorno e poi ricominceremo con gli allenamenti”.