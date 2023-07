Ginnastica Artistica. La squadra maschile della Ghislanzoni-GAL premiata in Comune

Festeggiata la premiazione in Serie A1

“Un risultato frutto di tanto lavoro e passione” dichiara il presidente Gilardoni

LECCO – Nelle ultime settimane si è parlato quasi esclusivamente della Calcio Lecco e della sua promozione in Serie B. C’è una squadra però che, un paio di mesi fa, ha fatto anche meglio, la formazione di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL. Gli atleti lecchesi hanno vinto i play-off e conquistato – per la prima volta nella loro storia – la promozione in serie A1.

Oggi, nella Sala Consiliare del Comune di Lecco, il sindaco Mauro Gattinoni e l’Assessore allo Sport Emanuele Torri hanno premiato i ragazzi e il presidente della società, Paolo Gilardoni.

“Qualcuno mi ha fatto notare che io sono uno degli assessori con più promozioni nella storia di Lecco – dichiara un divertito Emanuele Torri – ma voi siete i primi ad andare in Serie A1, quindi per me è un onore incontrarvi qui oggi. Voglio ringraziare il presidente Gilardoni, sono stato più volte nella vostra palestra e si respira un’aria sana”.

Il presidente Gilardoni ha ricordato il duro lavoro per raggiungere questo traguardo. “Sono tanti anni che stiamo lavorando, con tanta passione. La stessa passione per la ginnastica che non ci lascia, su cui si costruiscono amicizie che non si dimenticano. Per noi l’agonistica è importante, permette di togliere i ragazzi dalla strada e dare loro una passione”.

La formazione lecchese è composta dal “prestito” Edoardo Sugamele, più Joey Rosa, Simone LaMonica, Michele Maiellaro e il capitano Lorenzo Bonicelli. “Saremo la squadra più giovane della Serie A – dichiara – io non sono una persona a cui piaccia esporsi, mi è toccato fare il capitano, una scelta che mi ha portato tanta soddisfazione”.