Ginnastica ritmica, le atlete della Ghislanzoni Gal brillano ai nazionali di Rimini

Le gare dal 25 giugno al 3 luglio scorsi

4 ori, 5 argenti e 7 bronzi per le atlete lecchesi

LECCO – Le atlete della Ghislanzoni Gal brillano ai campionati nazionali di ginnastica ritmica che si sono svolti a Rimini dal 25 giugno al 3 luglio. Tantissime le medaglie conquistate dalle ‘farfalle’: il bottino finale è composto da 4 medaglie d’oro, 5 d’argento, 7 di bronzo. Un grande premio per il lavoro svolto durante l’anno insieme alle allenatrici. Grinta, determinazione e concentrazione hanno caratterizzato tutte le esibizioni con risultati davvero soddisfacenti per le atlete e la società lecchese.



Nei primi sei giorni di gara (25-30 giugno) sono scese in pedana le categorie LB e LC. Alla finale Individuali LC2 A2 Marta Morrone è stata protagonista di una grandissima rimonta, conquistano due podi su due e il titolo di campionessa nazionale a nastro e un terzo posto al cerchio, rimontando di ben sei posizioni. Tra le LC2 J1 Martina Dragone ha concluso al 35° posto assoluto su 114 atlete.

Rebecca Marinaro e Silvia Russo hanno vinto in coppia il bronzo nel campionato d’insieme LC2 Allieve. Nella categoria LC2 A4, Arianna Gargano sfiora il podio a nastro piazzandosi a 4° posto e al 6° con le clavette. Tra le LC2 S1 Gaia Locatelli chiude al 13° posto con la fune: una bella rivincita dopo la gara regionale.

Alle finali LC2 A3 Maddalena Arrigoni si laurea campionessa nazionale al nastro e conquista un terzo posto al cerchio. Le compagne Asia Rocca e Isabella Falco conquistano la finale top 10 alla fune chiudendo al 6° e 5° posto.

Le piccole della Gal ‘centrano’ anche la finale top 20 della serie D LC chiudendo in 4^ posizione. In gara Maddalena Arrigoni, Asia Rocca, Rebecca marinaro, Silvia Russo, Isabella Falco.

Nel campionato LD1 open hanno gareggiato le due squadre ‘delle grandi’: la squadra 1 composta da Irene Biffi, Gaia Locatelli, Giorgia Pandiani e Caterina Cassinotti chiude con un buon 21° posto su 91 squadre, sfiorando la top ten di solo 0,20. La squadra 2 composta da Camila Lindenblatt, Martina Dragone, Chiara Gargano, Alessia Croitor e Matilde Cassinotti chiude in 76^ posizione.

Asia Rocco e Isabella Falco sono state protagoniste di una bella rimonta nel campionato d’insieme LB2 Allieve, chiudendo al 4° posto su 83 coppie. Sara Pierangelini ha concluso la sua gara nel livello LC1 A3. Conquista la finale al nastro chiudendo 5^ in Italia e con un buonissimo 24° posto al corpo libero e 37^ assoluta su ben 120 atlete.

Nelle gare individuali LB1 A2 due podi per Anna Codognotto, bronzo nazionale alla fune e 5^ al cerchio e Marta Dell’Oro, vicecampionessa nazionale alle clavette e 12^ alla fune.

La squadra LB1 Allieve composta da Baijc Jasmine, Maddalena Arrigoni, sara Pierangelini e Arianna Gargano vince il bronzo italiano risalendo dal 5° posto al podio. In gara con loro centrano la finalissima anche Anita lombari, Anna Codognotto e Marta Morrone che chiudono 10^ e la squadra 2 composta da Marta Dell’oro, Lucrezia Quartararo e Aurora Mascheri chiudono 15^ su ben 55 squadre in gara.

Tra le LD 2 Chiara Gargano chiude 69^ assoluta su 130 atlete.

Nelle individuali LD S1 Chiara Beri conquista l’oro, è campionessa nazionale assoluta. Conquista anche le finali di specialità, chiudendo 4^ alla palla e 11 al cerchio. In gara con lei anche Matilde Cassinotti che sfiora la finale al nastro.

Nelle individuali LD S2 Irene Biffi chiude 7^ al nastro, Caterina Cassinotti 32^ alle clavette e 63^ al cerchio. Giogia Pandiani 33^ alle clavette e 22^ alla fune.

Grandi piazzamenti nelle individuali LD J3, categoria di alto libvello. Camilla Lindenblatt è vicecampionessa assoluta con oro all around, 3^ al cerchio e 4^ ala palla. Carolina Thaning è vicecampionessa nelle specialità cerchio e 19^ alle clavette. Lucia Francisci chiude con due finali conquistate, bronzo alle clavette e 6^ al nastro.

Alice Gritti nel campionato individuale LE S1 di altissimo livello centra tre finali su tre chiudendo come campionessa nazionale alla fune, vicecampionessa alle clavette e 7^ alla palla. Sfiora il podio assoluto classificandosi 5^.

Nella finale top venti del campionato di serie D LE le atlete della Gal Alice Gritti, Chiara Beri, Eleonora Corti, Lucia Francisci e Carolina Thaning conquistano il titolo di vicecampionesse.