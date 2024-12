I protagonisti dello sport lecchese sfilano al Panathlon Club Lecco per la consegna dei premi

La cerimonia presso il Politecnico. Mauri: “Festa dello sport lecchese”

Cinque premi speciali e il Trofeo Panathlon 2024 al canottiere Andrea Panizza. Consegnato anche un premio FairPlay al panathleta Luigi Baggioli

LECCO – Una festa dello sport lecchese e della lecchesità: così il presidente del Panathlon Club Lecco Andrea Mauri ha definito la tradizionale consegna dei premi Panathlon che si è svolta ieri sera, martedì, presso la sede lecchese del Politecnico. E’ la “lecchesità”, infatti il principio fondamentale che guida le scelte della Commissione giudicatrice, con l’obiettivo di riconoscere e premiare coloro che, con passione e impegno, contribuiscono a rendere lo sport locale un esempio di eccellenza.

“Una scelta ogni anno non facile – ha detto Mauri in apertura di serata – ma siamo felici di conferire i premi agli atleti e alle società qui presenti stasera. A tutti voi, complimenti: siamo orgogliosi”.

A portare il suo saluto anche l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Ringraziamo il Panathlon Club Lecco per l’importante contributo che da alla nostra città. Cito, da ultimo, il progetto We Me, ideato proprio dal club e rivolto alle scuole secondarie della nostra città con l’obiettivo di promuovere lo sport e soprattutto l’importanza del passaggio dal singolo alla squadra. Un progetto che è davvero piaciuto e che ci è stato richiesto anche dalle altre scuole”. Torri ha ricordato la ricchezza del mondo sportivo lecchese: “La nostra Provincia ha uno degli indici di sportività più alti d’Italia, soprattutto per la promozione dello sport tra i bambini. Un vero orgoglio, e i tanti atleti qui presenti lo rappresentano”.

Dopo i saluti del professor Marco Tarabini, si è passati alla premiazione vera e propria. Cinque i premi speciali Panathlon assegnati quest’anno, rispettivamente alla Canottieri Lecco Canoa Canottaggio, unica squadra italiana vincitrice della ‘Dragon Boat Open Race’ in Cina, al Club Alpino Italiano di Lecco per i 150 anni di storia, ad Alice Marcelli, 15 anni di Mandello del Lario, campionessa del Mondo Under 19 nell’arrampicata sportiva speed, a Michele Bonacina, 28 di Dolzago, campione del Mondo di triathlon e duathlon cross e all’Asd Rugby Lecco per la storica promozione in serie A2 alla soglia del mezzo secolo di attività.

Il Trofeo Panathlon 2024 è stato assegnato ad Andrea Panizza, canottiere di Mandello del Lario medaglia d’argento ai XXXIII Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella specialità del “quattro di coppia” nel canottaggio. Collegato da remoto (in questi giorni si trova a Sabaudia), l’atleta ha ripercorso le emozioni della finale olimpica e raccontato della sua passione per lo sport.

Ha concluso la carrellata di premi un premio speciale ‘Fair Play’, assegnato dal consiglio direttivo del Panathlon a Luigi Baggioli, storico membro del club lecchese: “Per l’esempio dato come sportivo e panathleta attivo sin dalla fondazione del nostro club e per la costanza nelle attività svolte nel rispetto delle regole scritte e non scritte dello sport, vissute sempre con grande FairPlay” la motivazione del premio, ritirato da Baggioli che, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti.

La serata si è conclusa con la cena presso l’NH Jolly Hotel.

GALLERIA FOTOGRAFICA