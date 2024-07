Lecco. La Squadra Nazionale femminile di Biathlon in visita alla Fiocchi Munizioni

Un tributo al coraggio e alla dedizione delle atlete

“Vittozzi, Scattolo, Beatrice Trabucchi, Auchentaller, Comola, Martina Trabucchi, Zingerle, Carrara e Passler, hanno dimostrato una forza incredibile nel mettersi in gioco”

LECCO – L’azienda Fiocchi Munizioni ha avuto l’onore di ospitare la Squadra Nazionale Italiana Femminile di Biathlon. Questo evento non è stato solo una celebrazione sportiva, ma un tributo al coraggio e alla dedizione delle atlete. L’incontro ha messo in luce le performance raggiunte durante la stagione 2024.

“Lisa Vittozzi, Sara Scattolo, Beatrice Trabucchi, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Michela Carrara e Rebecca Passler, hanno dimostrato un coraggio ineguagliabile, una dedizione incrollabile e una forza incredibile nel mettersi in gioco. Ogni gara ha rappresentato un’occasione per superare i propri limiti e raggiungere nuovi traguardi, evidenziando il loro spirito di squadra e la determinazione ad eccellere in ogni competizione” spiegano dall’azienda.

“Durante la giornata abbiamo avuto l’opportunità di conoscere meglio le nostre campionesse, condividendo storie e momenti di gloria. Il Vicepresidente Fisi, Pietro Marocco, ha discusso gli obiettivi futuri, preparando il terreno per Milano-Cortina 2026. Un highlight è stato la cooking class con lo chef, della nostra rubrica Wild Cooking, che ha unito sport, caccia e gastronomia in una ‘taste experience’ unica con piatti come tartare di daino e maritozzo con stracotto di cinghiale e cipolla caramellata – continuano gli organizzatori -.Abbiamo concluso questo mitico evento con un tour dei reparti di produzione e un caloroso saluto finale”.

“Siamo immensamente orgogliosi delle nostre atlete e di ciò che rappresentano: dedizione, eccellenza e spirito di squadra” concludono così dall’azienda.