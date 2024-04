Lo Staffettone delle Regioni inonda Brivio di colore: lo sport è protagonista

Questa mattina in gara ci sono gli atleti della staffetta, che si inserisce nel Campionato Nazionale CSI

Al via circa 850 sportivi, con le partenze in batteria

BRIVIO – Il lungofiume di Brivio inondato di colori: quelli delle pettorine degli atleti dello Staffettone delle Regioni, evento legato al Campionato Nazionale del CSI, che ieri – sabato 6 aprile ha portato la corsa campestre a Calco. Questa mattina al via c’erano circa 850 atleti, divisi in squadre da cinque – con la possibilità da regolamento di “gemellaggi” fra società – e scaglioni in batterie.

Ad assistere alla competizione erano presenti il presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio e il presidente regionale del CSI Paolo Fasani: “Siamo molto contenti del risultato e del richiamo di atleti e pubblico che hanno avuto la corsa campestre, ieri a Calco, e oggi della manifestazione a Brivio. Le giornate di sole hanno reso il tutto ancora migliore. Lo sport è protagonista”, commentano.

Il lungofiume di Brivio è blindato, con gli agenti della Polizia locale e i volontari comunali a garantire il corretto svolgimento delle gara e la sicurezza. In cabina di regia per l’organizzazione, l’assessore allo sport di Brivio, Elisa Rossi insieme a tutto lo staff del CSI.

Dopo l’Inno nazionale, suonato dalla banda Giulia Recli di Brivio, è stato dato il via alla prima batteria in competizione nella staffetta. Le premiazioni degli atleti si svolgeranno alle 12.30.

