Biancorosse in affanno per tutto il corso del match

“Probabilmente accusiamo un po’ di stanchezza per il campionato”

LECCO – Orocash Picco Lecco fermata in casa da un’ottima Volley Offanengo. Questa sera al Bione, le ragazze cremasche hanno conquistato 3 punti vitali in ottica campionato. L’avvio della partita è equilibrato, ma è poca l’incisività delle padrone di casa. Sul finale di set l’equilibrio regna sovrano, la spunta Offanengo 22-25.

Il secondo parziale è in linea con il precedente, inizio tirato (11-11) e Offanengo che se ne va nella seconda metà chiudendo il set 20-25, malgrado qualche errore in più per le ospiti. Terzo set vede sin dai primi punti le ospiti con un gioco più convinto (12-19). Finisce 17-15 con una netta dominanza da parte dell’Offanengo.

“In settimana abbiamo lavorato bene, ma Offanengo ha fatto un’ottima partita puntando molto sull’organizzazione dell’attacco e della ricezione. Ci complimentiamo con loro per la prestazione – ha detto Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco -. Probabilmente accusiamo un po’ di stanchezza per il campionato e siamo stati sempre in affanno. Quando potevamo giocare in equilibrio, non siamo stati efficaci. Dobbiamo riflettere su questo risultato e non dare nulla per scontato. Siamo focalizzati esclusivamente sulle prossime sfide: Brescia, Trentino e Olbia. Abbiamo tre partite importanti davanti. Abbiamo affrontato un ottimo campionato finora, ma la classifica non è stata favorevole. La squadra c’è e ha dimostrato di esserci. Per cui ci auguriamo già dalla partita di martedì di ricominciare a crescere. Siamo fiduciosi sulla ripresa dell’intero team supportato dallo staff”.

Orocash Picco Lecco – Volley Offanengo 0-3

(22-25; 20-25; 17-25)