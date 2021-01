“Era una partita da non sbagliare, invece è mancata la giusta cattiveria”

Recupero della quattordicesima giornata di andata della Serie A Beretta

MOLTENO – Vittoria importante per la Teamnetwork Albatro che, al pala Pino

Corso, batte il Salumificio Riva Molteno nel recupero della quattordicesima giornata di andata della Serie A Beretta. I siracusani vincono per 27 a 20 (primo tempo 14-9) al termine di una partita gestita con determinazione sin dall’inizio. Al riposo con cinque reti di vantaggio, nella ripresa i bianconeri subiscono un breve break degli ospiti e poi riprendono a macinare gioco e reti.

Una vittoria che permette alla compagine siciliana di allontanare proprio il Molteno sempre di più in fondo alla classifica. “Purtroppo non è andata come volevamo. Una sconfitta che

ci allontana dalla zona salvezza – dice il Ds Matteo Somaschini -. Una prova della squadra molto insufficiente con il solo Giacomo Redaelli a tenere le redini della squadra. Una nota di merito anche a Lorenzo Beretta che ha dovuto sostituire il nostro Gabriele Randes. Dobbiamo comunque rimarcare che il loro portiere è stato il migliore in campo, anche se la nostra squadra dai 6 metri ha sbagliato veramente molte conclusioni. E’ mancata la giusta cattiveria e in questa partita non dovevamo sbagliare nulla. C’è purtroppo stato un atteggiamento superficiale da parte di alcuni elementi che dovevavo essere il punto di riferimento del nostro gioco e del nostro obbiettivo che è e rimane la salvezza. All’appello sono mancate le pedine più importanti che non si sono espresse come tutti ci aspettavamo. Ora non possiamo più sbagliare. Sabato ci sarà una nuova partita contro Brixen, la squadra dovrà ritrovare la giusta convinzione e ripartire assumendosi le proprie responsabilità”.

“Siamo partiti con le giuste intenzioni per preparare al meglio la partita, ma la troppa voglia di fare ha sovrastato la lucidità in fase di attacco e non siamo stati capaci di giocare come

dovevamo – dice coach Salvatore Onelli -. Se a questo aggiungiamo 11 tiri sbagliati dai sei metri, si capisce come sia davvero difficile vincere queste gare così importanti”.

Tabellino: Alonso 4, Beretta, Brambilla 1, Buhaj, Colombo, Dall’Aglio 1, Dedovic 1, Dell’Orto, Galizia, Gligic 1, Knezevic 1, Redaelli 5, Riva, Soldi 6, Sperti.