Pallavolo Picco sconfitta dal Perugia ma la promozione è già nel cassetto

Si chiude con una sconfitta il campionato della Picco Lecco, neo promossa in Serie A2

La capitana Zingaro: “Qualche scivolone durante la stagione ma l’obiettivo è pienamente raggiunto”

LECCO – Orocash Picco Lecco sconfitta in casa contro Perugia. Si chiude così il campionato delle biancorosse che aveva conquistato la serie A2 con due giornate di anticipo.

Primo set molto equilibrato con Perugia che tenta subito la fuga (13-16). A meta’ set sono le ospiti a incrementare i punti di vantaggio (14-19). Alcuni errori di troppo in battuta e ricezione costringono Picco a rincorrere in chiusura di parziale (19-23). Perugia conquista meritatamente il primo set (20-25).

Secondo set fotocopia del primo con Perugia subito davanti. Nel corso del parziale le ospiti prendono margine (12-20) e chiudono anche il secondo set sul 19-25. Terzo set a favore di Perugia che conduce tutto il parziale e chiude 15-25 partita e set.

Il commento di Serena Zingaro, capitano Orocash Picco Lecco:

“La stagione è andata bene per una squadra neopromossa e tutte abbiamo dato il nostro contributo. Un po’ di scivoloni nel corso della stagione, ma l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Peccato per non essere riuscite a conquistare i play off, ma bilancio positivo”.

Orocash Picco Lecco-Perugia 0-3

(20-25 19-25 15-25)