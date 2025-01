Sci Club Lecco. Giorgia Sala protagonista a Madesimo, due podi nello Slalom Gigante FIS Junior

Sono state disputate quattro gare: due slalom giganti maschili e due femminili

Protagonista a Madesimo anche Raffaele Monaco

MADESIMO (SO) – Per lo Sci Club Lecco continua il brillante periodo di forma di Giorgia Sala, che si conferma protagonista assoluta conquistando due preziosi podi e mettendo in luce ancora una volta il suo straordinario talento. A Madesimo sono saliti sul podio anche Raffaele Monaco, 3° posto, e Vittoria Giacomelli, 2° nella classifica Aspiranti.

Nella prima giornata di gare, partendo dalla competizione femminile, Giorgia Sala conquista un ottimo 3° posto assoluto con un tempo di 1’56”51. Bene anche Linda Amidei, che si piazza 10^, seguita da Clelia Milani al 16° posto e Aurora Cervini al 34°. Fuori dalla gara Elisa Bormolini. La vittoria è andata a Federica Pistilli, che ha fermato il cronometro su 1’55”58.

Nella gara maschile, ottimo 7° posto per Matteo Vaglio, che entra nella top ten con una prestazione brillante. A seguire, Giacomo Galli si piazza 15°, Riccardo Mariuzzo 16°, Leo Lampugnani 25°, Tommaso Vistali 30°, Alessandro Pizzi 35°, Edoardo Carraro 39°, Ivan Bertoldini 56°, Martino Galli 58°, Giorgio Ferri 78° e Luca Baragiola 88°. Fuori dalla competizione nella prima manche Raffaele Monaco, mentre nella seconda è stato eliminato Marco Balen.

Nella giornata di domenica, ancora una grande prestazione per Giorgia Sala, che chiude con un tempo di 1’52”11 conquistando il 2° posto assoluto, a soli 0”82 dalla vincitrice Giulia Mariani, prima con 1’51”29. Ottima performance anche per Vittoria Giacomelli, che sfiora il podio classificandosi 5^ e conquistando un eccellente 2° posto nella classifica Aspiranti. Bene anche Giulia Bonaso, 11^, e Linda Amidei, 14^. Poco più indietro si sono piazzate Clelia Milani, 24^, Giaia Azzoni, 34^, e Aurora Cervini, 42^.

Nella gara maschile, altra grande performance per Matteo Vaglio, che chiude al 7° posto con un tempo di 1’45”05. Ottima anche la prestazione di Raffaele Monaco, 12° assoluto, che conquista il 2° posto nella classifica Aspiranti, seguito da Giacomo Galli, 13°.

A seguire, Leo Lampugnani si piazza 22°, Alessandro Pizzi 23°, Martino Galli 32°, Tommaso Vistali 43°, Marco Balen 55°, Ivan Bertoldini 63°, Giorgio Ferri 66° e Luca Baragiola 83°. Fuori dalla gara nella prima manche Riccardo Mariuzzo e Ruggero Traniello.