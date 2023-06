Suspense Lecco: oggi la Lega Serie B decide. Intanto ci sarebbe una PEC…

Indiscrezioni: la richiesta di proroga per l’utilizzo del Rigamonti Ceppi sarebbe stata inviata dalla segreteria bluceleste nei tempi previsti

LECCO – Ore di attesa per la Calcio Lecco e per tutti i tifosi blucelesti. L’assemblea di Lega Serie B è attesa per questa sera, venerdì, alle ore 18, quando, al terzo punto all’ordine del giorno si discuterà del: “Calendario Campionato Serie BKT (BTK è lo sponsor la multinazionale indiana produttrice di pneumatici con sede a Mumbai, ndr) e format Play Off/Play Out s.s. 2023/2024: valutazioni e determinazioni conseguenti”.

Solo allora si saprà se i Lecco sarà in elenco, nonostante il ritardo nell’invio della documentazione, inclusa l’indicazione di uno stadio a norma, quello di Padova (il Rigamonti Ceppi di Lecco ha bisogno di qualche intervento per l’omologazione).

Se i blucelesti saranno esclusi, la società del presidente Di Nunno dovrà fare ricorso nella speranza che venga accolto.

La documentazione, comprendente l’ok per l’utilizzo dello stadio di Padova (dopo il presunto “niet” di Monza) e il benestare della Prefettura, avrebbe dovuto arrivare sul tavolo della Lega Serie B entro il 20 giugno, anzichè il 21 come accaduto. Stante le cose e regolamento alla mano, il Lecco non verrebbe accolto in Serie B.

Non solo, ma non avendo, ovviamente, presentato l’iscrizione alla Serie C, sarebbe tagliato fuori anche da quel campionato. Quindi, finirebbe in Serie D dove le iscrizioni per le Società “aventi diritto” devono pervenire dal 10 luglio 2023 al 14 luglio 2023 ore 18.00, mentre per quelle “non aventi diritto”, dal 3 al 7 luglio 2023 ore 14.00.

Tuttavia, è spuntata nelle ultime ore un’indiscrezione (riportata anche dal quotidiano “La Gazzetta”) che, se fosse vera (inutili i tentativi di verifica in quanto in casa bluceleste, al momento, vige il silenzio) potrebbe cambiare le carte in tavola e, forse, le sorti del club lecchese.

Da quando è emerso, il 20 giugno scorso della segreteria della Calcio Lecco sarebbe stata inviata una mail PEC alla Lega Serie B con la richiesta di proroga per l’utilizzo dello Stadio Rigamonti Ceppi, mail che sarebbe stata visualizzata della segreteria milanese solamente ieri, giovedì 22 Giugno.

Insomma, cresce la suspance, così come si ingigantisce il ginepraio burocratico dal quale si potrà uscire solo nei prossimi giorni, ci si augura senza graffi, o peggio, ferite mortali.

Dopodiché nulla è escluso, nemmeno un “coup de théâtre” già questa sera.