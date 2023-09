Swimrun. Dell’Oro e Carminati, buona prova in Scandinavia

I lecchesi in gara ai campionati mondiali Otillo

La coppia ha terminato in 10h 33′, chiudendo al 57° posto

LECCO – Per il quarto anno consecutivo i lecchesi Renato Dell’Oro e Paolo Carminati hanno partecipato ai campionati mondiali Otillo di Swimrun, sport a coppie che alterna percorsi a nuoto con altri da percorrere di corsa. Nel 2022 i due avevano aggiornato il record italiano della manifestazione, portandolo a 9h 26′; quest’anno il tempo è stato superiore, anche a causa di condizioni meteo non troppo favorevoli.

La gara, giunta alla 17° edizione, si è svolta sul solito percorso consolidato che parte dall’isola svedese di Sandham e porta a quella di Uto, nell’arcipelago nei dintorni di Stoccolma. Nel mezzo si trovano ventiquattro isole da attraversare, con quarantotto transizioni tra corsa e nuoto, per un totale di 75 km così suddivisi: 65 di corsa, 10 di nuoto.

Dell’Oro e Carminati hanno portato a termine la loro gara nel tempo di 10h 33′, chiudendo al 57° posto su 160 iscritti. Al primo posto si è confermato il team Ark, capace di chiudere il percorso in 7’33 minuti, mezz’ora in più rispetto al record che fecero segnare lo scorso anno.

“Siamo molto contenti della nostra prova e siamo orgogliosi per aver portato a termine per la quarta volta questa gara che regala emozioni che rimarranno per sempre nel cuore” dichiara Dell’Oro.