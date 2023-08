Basket. Saliou Niang in prestito all’Aquila Basket Trento

Il mandellese pronto per l’esordio in Serie A

“Sono molto fiducioso, non vedo l’ora di iniziare”

MANDELLO – Sta per cominciare una nuova avventura per l’ala mandellese Saliou Niang. Il giocatore è stato infatti mandato in prestito dalla Fortitudo Bologna (Serie A2) – proprietaria del suo cartellino – all’Aquila Trento (Serie A). Nella squadra trentina il lecchese disputerà il campionato U19 da fuori quota e sarà aggregato anche alla prima squadra, allenata dal coach vimercatese Paolo Galbiati.

Niang ha cominciato a giocare nella Polisportiva Mandello, dove ha completato il percorso minibasket. I primi due anni di settore giovanile li ha svolti alla Gimar Lecco, per poi passare alla Fortitudo Bologna a partire dall’U15. Con la squadra bolognese ha avuto anche l’occasione di esordire in serie A2, anche se gli ultimi due campionati sono stati caratterizzati da problemi fisici, che hanno impedito al mandellese di rendere al massimo del suo potenziale.

“Spero di poter fare bene a Trento, sono molto fiducioso – dichiara il diciannovenne – non vedo l’ora di iniziare”.