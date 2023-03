Sci di fondo. La nazionale Master del tecnico Camozzini brilla con Elisabetta Amici

All’appuntamento iridato di Seefeld (Austria) Italia seconda nel medagliere

Ottimo risultato di Elisabetta Amici di Santa Maria Hoè con due medaglie d’oro e un bronzo

VALSASSINA – Brilla ai recenti Campionati Mondiali di Seefeld (Austria) la nazionale italiana Master di sci fondo guidata dal tecnico valsassinese Giacomo Camozzini: gli azzurri ottengono il secondo posto finale nel medagliere con 21 medaglie d’oro, 17 medaglie d’argento e 18 medaglie di bronzo alle spalle della sola Germania (presente con più del doppio degli atleti italiani) ma davanti a nazioni blasonate come Finlandia, Svizzera, Stati Uniti, Norvegia.

Sostanziale, il contributo lecchese a questo risultato con le due medaglie d’oro e un bronzo è arrivato da Elisabetta Amici di Santa Maria Hoè, tesserata per la Sci Club Comunità Montana Valsassina, sul podio nelle gare 7 km e 15 km in tecnica classica e 15 km in tecnica libera. Tre gare fantastiche per Elisabetta, che nella tecnica classica ha condotto dall’inizio alla fine non dando spazio alle agguerrite avversarie, ha sciato col piglio di una navigata campionessa.

L’appuntamento iridato ha di fatto concluso la stagione. Per tutti i Master l’appuntamento è per il prossimo inverno, dopo l’intermezzo della stagione dedicata allo skiroll. In calendario due appuntamenti Mondiali: a gennaio 2024 in Val di Sole l’appuntamento Olimpico dei Master (Winter Masters Games) e a febbraio 2024 in Finlandia a Vokatti i Campionati Mondiali.