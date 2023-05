Team Alba Orobia Bike, atleti impegnati su più fronti

Il team robbiatese si è cimentato su strada, cross country e downhill

Grigi sempre una certezza, Valtolina e Caruso secondi tra i Giovanissimi (mtb) mentre Tentori chiude decimo a Caldirola (downhill)

ROBBIATE – Decisamente impegnati bikers e ciclisti del Team Alba Orobia Bike, che si sono destreggiati tra prestazioni su strada, cross country e downhill.

A ospitare le gare di cross country, valide per il campionato Regionale Fci Lombardia categorie agonistiche degli Esordienti, Allievi e Juniores, la località bresciana di Concesio. Giornata difficile, causa l’intensa pioggia caduta nella giornata di domenica, situazione che ha reso il percorso fangoso e difficile. Buonissime le prove fornite da parte dei nostri atleti.

Negli Esordienti I anno (13 anni) ottimo secondo posto per Davide Grigi, con Mattia Pirovano che chiude la sua prova al quinto posto. Quattordicesimo Nicolò Colombo. In gara anche Gabriele Bonfanti. Negli Esordienti II anno (14 anni) Christian Stella è trentesimo. Negli Allievi II anno (16 anni) Michele Viganò archivia la sua prova a pieni giri. Negli Junior (17/18 anni) Mirko Di Falco è diciassettesimo. In gara anche Giacomo Villa.

Da segnalare il buon dodicesimo posto conquistato dall’under Andrea Colombo alla gara internazionale disputata a Capriasca, in terra elvetica.

Per quanto riguarda le attività di mountain bike per Giovanissimi, i bikers dell’Alba Orobia Bike Robbiate hanno gareggiato a Lissone (Mb), per il trofeo Bosco Urbano, prova del circuito dell’Orobie Cup. La manifestazione è riservata ad atleti dai 7 ai 12 anni. Nei G1 (7 anni) arriva il secondo posto di Ruggero Valtolina, mentre nei G2 (8 anni), il compagno di squadra Ivan Parlato undicesimo. Nei G3 (9 anni) Albert Casiraghi chiude al quarto posto, con i compagni di squadra Samuele Sala e Raffaele Doniselli che chiudono rispettivamente quinto e sesto nella gara riservata ai G6 (12 anni).

Impegno su strada anche per sei Giovanissimi della Taob impegnati a Filago (BG) gara valida per i trofei Carminati e Savoldelli. Anello di 800 metri da effettuare più volte in base alla categoria. Da segnalare il secondo posto conquistato dalla G3 (9 anni) Victoria Caruso, ed il terzo, di Camilla Ripamonti nella G5 (11 anni). In gara anche i G5 Alexandru Tatomir Barbu, Alex Galbiati e Simone Luciano Scaccabarozzi ed il G3 Lorenzo Vitale.

Finestra aperta, infine, per la specialità della downhill (discesa) con Luca Tentori, impegnato a Caldirola (Al) alla prima prova del circuito nazionale della Coppa Italia di Dh. Il 25enne pilota brianzolo chiude questa esperienza conquistando un ottimo decimo posto nella gara Open.