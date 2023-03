Team Alba Orobia Bike Robbiate: Grigi trionfa agli Internazionali d’Italia

Gara perfetta per il biker militante negli Esordienti

Solidi piazzamenti anche tra gli altri atleti del settore Giovanile. Andrea Colombo ottavo Under 23 e 24° assoluto

ROBBIATE – Continua dare lustro al Team Alba Orobia Bike nelle gare nazionali il movimento giovanile della mountain bike: la prima prova degli Internazionali d’Italia Series di mtb a San Zeno di Montagna, località veronese, non ha fatto eccezione.

Nella giornata di sabato spazio alle gare riservate alle categorie agonistiche maggiori. Decisamente uno step in avanti da parte di Andrea Colombo, che chiude 24° assoluto, ed ottavo tra gli Under 23, prova da rimarcare considerato l’importanza della gara, il tracciato molto tecnico, e la presenza dei migliori atleti nazionali ma anche stranieri. Nella categoria Junior (17/18 anni) qualche difficoltà per Giacomo Villa, biker che comunque chiude a pieni giri (73°).

Domenica spazio alle gare riservate alla categoria Giovani. Negli Esordienti I anno (13 anni) gara perfetta da parte di Davide Grigi. Impeccabile nella guida, molto concentrato, il brianzolo domina la gara, conquistando un altro sigillo personale. Sempre in miglioramento anche Mattia Pirovano, che porta a casa un buonissimo quindicesimo posto. Su 100 atleti al via Nicolò Colombo, con un ottimo recupero, chiude al 32° posto, 69° invece Gabriele Bonfanti. In fascia II (14 anni) prova di carattere di Christian Stella che archivia la sua prova al 32° posto su 119 atleti al via. Si migliora decisamente, a differenze delle altre gare disputate, Andrea Centemero che chiude al 51° posto. Negli Allievi II anno (16 anni), infine, a pieni giri chiudono le loro prove Michele Viganò (58°) e Gabriele Boccolini (64°).