Moto, il calchese Alessandro Lora è campione europeo mini gp Ohvale

La consacrazione è arrivata domenica sul circuito di Slovakia Ring

Primo posto per AleGas48 all’European Mini Road Championship, il campionato europeo giovanile dedicato a minimito e minigp (Ohvale)

CALCO – Alessandro Lora, meglio conosciuto con il nick name AleGas48, è campione europeo 2024 di moto nella categoria ohvale 160. La consacrazione è arrivata domenica allo Slovak Karting Centre all’interno del circuito di Slovakia Ring Slovacchia al termine dell’European Mini Road Championship, il campionato europeo giovanile dedicato a minimito e minigp (Ohvale).

Alessandro, 12 anni compiuti a luglio, era l’unico italiano in gara nella sua categoria e ha portato in altissimo in tricolore.

“Siamo partiti lunedì scorso per arrivare al circuito slovacco, dove Ale ha iniziato a fare le prove giovedì- racconta ancora emozionato papà Marco -. Venerdì si sono svolte le qualifiche nelle quali Ale ha ottenuto la pole position”.

Un ottimo risultato che il giovanissimo pilota calchese è riuscito a non sprecare: “Sabato, in gara 1, Alessandro ha fatto partenza anticipata prendendo una penalità di 10 secondi, ma accortosi di essere partito prima ha tirato come un matto per dare al secondo almeno i 10 secondi di penalità e c è riuscito andando a siglare anche il record del circuito per la sua categoria. In gara 2 è partito giusto ed è arrivato primo”.

E visto che non c’è due senza tre, domenica AleGas48 è riuscito a coronare un fine settimana pazzesco vincendo anche la gara 3 e portando in Italia il titolo europeo.

Un risultato straordinario che servirà anche a portare punti per il trofeo delle nazioni, una particolare classifica stilata sommando tutti i punti conquistati dai singoli piloti di ogni nazionale alle singole gare. “Ale è stato infatti inserito insieme ad altri tre piloti di minimoto (Mattia Frau, Federico Napolitano ed Ethan Botti) nel team Italia e ha così potuto contribuire con le tre vittorie dello scorso fine settimana alla classifica nazionale”.

Conquiste che la famiglia Lora vuole condividere con tutte le persone presenti al loro fianco in questo sogno: “Volevamo ringraziare il Motoclub Merate e tutti gli sponsor che hanno permesso ad Ale di arrivare fin qui e poter gareggiare e vincere questo prestigiosi titoli”