Nella ‘Notte dei Campioni’ al Pirellone c’è anche Andrea Panizza

L’azzurro del canottaggio mandellese ha sfilato con altri atleti lombardi di successo internazionale

Panizza, pupillo della Canottieri Moto Guzzi, nel 2023 è stato argento mondiale, in Coppa del Mondo e bronzo europeo

MILANO – Ha sfilato insieme ad altri quarantatré atleti lombardi di canottaggio dalla caratura internazionale, che si sono distinti nel 2023 per i risultati conseguiti con la maglia azzurra, Andrea Panizza, pupillo dell’ASD Canottieri Moto Guzzi di Mandello.

Ad attraversare sala Pirelli a Milano, dove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia, titoli e podi iridati o europei che, grazie all’impegno costante, ad allenatori preparati e ha società che hanno creduto in loro hanno portato lustro alla Nazionale.

Per Panizza l’annata che sta per concludersi è stata da incorniciare: bronzo agli Europei di Bled (Slovenia) con il ‘quattro di coppia’, argento in Coppa del Mondo a Varese e un prestigioso secondo posto ai Mondiali di Belgrado (Serbia), sempre con il ‘quattro di coppia’. Durante la competizione la barca di Panizza ha anche strappato il pass per Parigi 2024. Il giovane atleta, classe 1998, vanta già una partecipazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2020 (disputati nel 2021 per via della pandemia), dove è arrivato in finale con il ‘quattro di coppia’.

A dirigere la cerimonia e presentare le autorità il giornalista Luca Broggini: al ‘Pirellone’ Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia; Mauro Piazza, sottosegretario Autonomia e Rapporti con il Consilio Regionale; Marco Riva, presidente del Coni Lombardia; Antonio Giuntini, vicepresidente FIC e e Fabrizio Quaglino Consigliere della Federazione Italiana Canottaggio, oltre, naturalmente a tutto il Consiglio del Comitato e al presidente Leonardo Binda.