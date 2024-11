Basket Serie DR2. Pescate sfiora la vittoria in trasferta

Visconti Brignano vince 71-68

“La squadra è in crescita” dichiara coach Michi

BRIGNANO GERA D’ADDA– Al termine di una gara molto accesa l’Autovittani Pescate cede il passo al Visconti Brignano, capolista del girone Est E di Serie DR2.

Brignano scappa subito via (12-4) ma Pescate non si lascia intimidire e alla fine del primo quarto è già in scia, con soli tre punti da recuperare (19-16), che diventeranno cinque a metà partita (29-34).

Il secondo tempo è una lotta punto a punto. Pescate ha due punti di vantaggio a un minuto dalla fine (66-68) ma non riuscirà più a segnare. I padroni di casa guadagneranno due liberi d’esperienza e segneranno il canestro della vittoria che fisserà il punteggio sul 71-68.

“Le nostre ultime scelte in attacco sono state rivedibili – commenta coach Marco Michi – e anche la percentuale ai tiri liberi ci ha penalizzato. Peccato perché è la seconda partita di fila che perdiamo in volata, ma la squadra è comunque in crescita.

Settimana prossima i pescatesi osserveranno un turno di riposo. Torneranno in campo il 6 dicembre a Brembate.

VISCONTI BRIGNANO – AUTOVITTANI PESCATE 71-68

PARZIALI: 19-16; 34-29; 51-49

PESCATE: Brambilla, Frigerio, Puglisi 16, Lafranconi 6, Bassani, Ticozzi 4, Riva, Bassani S. n.e, Marabelli 14, Invernizzi 16, Longhi 12, Suzani n.e. All. Michi.