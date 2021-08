Pallavolo. L’ambiziosa Olginate si presenta al Tennis Club Lecco

Si punta alla promozione in serie B2

Quattro nuovi acquisti per potenziare la squadra

LECCO – Un anno dopo aver sfiorato la promozione in serie B2 – persa la finale – la pallavolo Olginate si presenta con ancora più ambizione e senza aver nessuna voglia di nascondersi: l’obiettivo è quello di andare nella categoria superiore.

“Vogliamo restare al vertice del campionato – dichiara il Direttore Sportivo Davide Ronzoni – l’obiettivo è quello di andare in Serie B e per questo abbiamo scelto di ripartire dallo zoccolo duro dello scorso anno, confermando l’80% della squadra e inserendo quattro giocatrici nei ruoli in cui ci sentivamo più carenti”.

Le quattro giocatrici inserite, tutte giovanissime, sono le centrali Valentina Corti e Camilla Sala, l’opposto Rebecca Beretta e la palleggiatrice Serena Meroni. Tutte e quattro hanno sottolineato la bontà del progetto olginatese e l’aver trovato un gruppo coeso come principali motivi del loro arrivo.

Anche lo stesso allenatore Igor Sersale, al suo quinto anno a Olginate, ha evidenziato il gruppo di ragazze come motivo principale del successo dello scorso anno, pur non sbilanciandosi sul traguardo finale. “Lo scorso anno si è creato un ottimo gruppo, abbiamo confermato le giocatrici che volevamo e ampliato la rosa con altre di talento. Ringrazio la società per aver accolto la mia richiesta di ampliamento dello staff tecnico, avremo sempre tre allenatori in palestra. Non dobbiamo nasconderci: proveremo a fare un campionato di alta classifica, ma per puntare alla promozione dobbiamo prima vedere il girone in cui finiremo”.

Molto carico anche il capitano Elisa Vizzini. “Sono contenta di ricominciare, l’obiettivo è almeno quello di riconfermare il risultato dello scorso anno”.

Il DS Ronzoni ha spiegato il progetto Olginate. “L’obiettivo è quello di inserire sempre più ragazze del settore giovanile. Già quest’anno ci saranno Alessia Vessa, Virginia Chiesa e Giorgia Cristalli a fare da esempio per le più piccole. Sono orgoglioso di dire che avremo tutte le categorie giovanili, più una formazione di prima e una di seconda divisione”.