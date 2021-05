OLGINATE – Il week-end della Pallavolo Olginate.

Serie C

Gierre Scale Olginate – Bccigno Agnadello 3-0

Una serata tranquilla per le Olginatesi che in 3 set chiudono la pratica Agnadello. Tre parziali sempre in mano alle padrone di casa anche se, dal punto di vista della qualità tecnica, le biancoblu si sono lasciate un po’ guidare dal ritmo avversario.

“Abbiamo trovato continuità nell’ultimo mese regalando poco o nulla che era un obiettivo da raggiungere. Dobbiamo crescere ancora se vogliamo vincere la prossima partita.

La nostra avversaria sarà la Pallavolo Galbiate: un match delicato ma bello da vivere e giocare – ha detto il mister -. Dobbiamo fare una settimana di lavoro intenso e proficuo con il massimo dell’attenzione su ogni palla. Dobbiamo e vogliamo arrivare pronti, ma sono certo che le ragazze già lo sanno e proveremo a mettere in campo la nostra miglior versione, ma non sarà facile Galbiate è esperto e molto molto pericoloso”.

Under 13

Asd Pol. Olginate bianca – Asd Pol. Ausonia 3-0

Una partita non brillante per le nostre giovani giocatrici soprattutto nel fondamentale di seconda linea, nonostante questo le biancoblu vincono tutti i set.

Under 15

Martesana Volley – Ram Serramenti Olginate 3-1

Una bellissima partita per la nostra U15 targata Ram contro avversari arrivati quarti nel loro girone di eccellenza. Manca ancora qualcosina per essere a quel livello. Sicuramente un po’ di esperienza. Molto bene nel fondamentale della battuta e a muro che ha creato parecchi problemi agli attaccanti avversari. Abbiamo sofferto a tratti in ricezione e in difesa ma era preventivato. La squadra è promossa a pieni voti!

Ram Serramenti Olginate – VTB royal 3-1

Dopo la brillante partita di sabato le olginatesi entrano in campo prive di energia e nel primo set soccombono al VTB; negli altri 3 set, però, la differenza d’età pende dalla parte delle nostre che conquistano la partita.

Asd Osfnsa Oggiono – Mafra Due Olginate 1-3

Un match costellato di alti e bassi per le biancoblu che ad Oggiono non riescono a pungere con il loro gioco. Alternano momenti di buon gioco a momenti con troppi errori. Purtroppo questi ultimi prevalgono sulle azioni ben giocate, da qui la sconfitta.

Under 17

Pol. Olginate – Volley Brianza Est Red 0-3

Una sconfitta in casa che nonostante tutto lascia un buon segno di miglioramento. Il problema maggiore in tutti e tre i set sono stati dei momenti di blackout generale avvenuti in periodi differenti ma che hanno riportato alla fine lo stesso risultato. Il lato positivo di questo match però lo si vede all’interno: una maggiore consapevolezza da parte delle ragazze sulle loro capacità e sulla voglia di non dare mai nessuna palla per persa in partenza.