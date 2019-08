Scherma. La crescita del Circolo di Scherma di Lecco prosegue senza soste

La società lecchese risale le classifiche nazionali.

La sezione paralimpica è la migliore in Lombardia.

LECCO –La Federscherma ha pubblicato le classifiche nazionali dei vari circoli e ci sono buone notizie per il Circolo della Scherma di Lecco, in crescita in diverse categorie e tra le eccellenze tra i paralimpici.

A livello nazionale Il circolo bluceleste ha conquistato un pregevolissimo 72° posto, su oltre trecento società accreditate, migliorando di tredici posizioni il risultato ottenuto lo scorso anno.

Nel settore paralimpico invece i risultati sono ancora migliori, visto che la società guidata dal Maestro Mirko Buenza è la sesta in Italia e la prima in tutta la Lombardia grazie alle prestazioni fenomenali di Sofia Brunati e di Matilde Spreafico.

Per quanto riguarda la classifica regionale, sommando olimpico e paralimpico, il Circolo della Scherma di Lecco ha chiuso al quattordicesimo posto assoluto su quasi cinquanta circoli presenti.

Analizzando nel dettaglio i dati, sono i senior col fantastico Riccardo Carmina (47° su 124 squadre), gli assoluti (85° su 272) e i paralimpici a tenere alta la bandiera lecchese. Le categorie giovanili sono leggermente più indietro, piazzandosi circa a metà classifica, coi giovanissimi 137° su 286 circoli e i giovani 124° su 259.