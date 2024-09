Serie C. Baldini su Novara-Lecco: “Siamo in crescita”

Novara-Lecco finisce 0-0: terzo pareggio consecutivo per i blucelesti

Baldini: “Beghetto uscito per problema ai flessori, bene Kritta”

NOVARA – “Penso che questa sia la partita migliore sotto il punto di vista del palleggio, siamo in crescita. I ragazzi hanno fatto bene”. Queste le prime parole di mister Baldini dopo il pareggio senza reti tra Novara-Lecco, match valido per il quarto turno della Serie C.

Una partita non entusiasmante ma, Baldini non è dello stesso parere: “Mi permetto di non essere d’accordo con questa analisi, non è stata una brutta partita. I giocatori hanno una certa età e ci vuole del tempo per cercare di provare qualcosa di diverso. La squadra ha provato comunque a giocare a calcio, questa cosa è importante”.

Sull’uscita dal campo di Beghetto a fine primo tempo il tecnico spiega che: “È uscito per un problema ai flessori, non abbiamo voluto perderlo. Kritta è in netta crescita, viene dai dilettanti ma ha grandi potenzialità”.

Infine, Baldini commenta l’ultimo episodio dell’espulsione di un giocatore del Novara durante il recupero: “L’arbitro è stato in difficoltà su tutti e due i fronti, sorvolo sugli episodi in particolare. Ha approcciato la partita in maniera molto aggressiva e sventolava come se dovesse fare chissà che cosa”.