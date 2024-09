Serie C. Baldini su Pro Vercelli-Lecco: “Dobbiamo rialzare la testa”

Il Lecco subisce la prima sconfitta in Serie C: la Pro Vercelli vince 3-2

Baldini: “Abbiamo completamente sbagliato la gestione del doppio vantaggio”

VERCELLI – “La concentrazione in questa categoria è fondamentale. Ogni episodio può determinare tantissimo il risultato che sia a favore che a sfavore”. Queste le prime parole di mister Baldini dopo la sconfitta del suo Lecco contro la Pro Vercelli. La gara del Piola è terminata 3-2 per i piemontesi.

“Volevamo gestire la partita – continua Baldini – e non dovevamo esser noi ad dover alzare i ritmi in quanto eravamo in vantaggio di due gol. Abbiamo perso due palle e sono arrivati due reti, due episodi hanno riaperto la partita. Sicuramente abbiamo commesso degli errori che da domani mattina cominceremo da analizzare”.

Il mister parla anche della condizione fisica dei suoi giocatori: “Dopo mezz’ora la squadra era già sulle gambe, loro hanno recuperato un giorno in più. Poi avevamo fuori diversi giocatori perciò i cambi erano abbastanza limitati e secondo me nel secondo tempo si è visto questo calo fisico”.

Dopo aver subito i due gol che hanno portato al pareggio Baldini ha detto ai suoi ragazzi: “Di rientrare pensando in positivo altrimenti avremmo sofferto. Abbiamo mancato di concentrazione nella gestione della partita e soprattutto del doppio vantaggio. Ora, però, dobbiamo ricaricare le batterie e rimetterci in sesto anche recuperando gli infortunati”.

Il tecnico toscano parla anche delle sensazioni dei giocatori post gara: “Testa bassa, rabbia e sconforto. Ma, non devono abbassare la testa perchè con le forze che avevano oggi hanno dato tutto quello che hanno potuto. Bisogna pensare subito alla prossima che sarà una gran bella partita contro il Renate”.

“Ho comunque visto bene gli esordienti Stanga e Dore, per essere così giovani hanno fatto una buona gara. Sulle condizioni di Marrone: starà fuori dal campo dei mesi, vediamo se riusciremo a recuperare Lepore e Di Gesù ma, soprattutto dobbiamo rialzare tutti la testa. Non dobbiamo, inoltre, pensare di essere forti perchè dopo il 2-0 forse ci è passato per la testa ma, ci hanno fatto cambiare immediatamente idea”.