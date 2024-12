Serie C. Il calendario del Lecco dalla 22^ alla 32^ giornata

Pubblicate date e orari della partite del Lecco fino a metà marzo

Saranno tre le gare in notturna, una della quali l’infrasettimanale del 13 marzo contro l’Alcione Milano

LECCO – Appena prima delle festività natalizie è stato pubblicato dalla Lega Pro il calendario ufficiale del Girone A di Serie C di cui fa parte la Calcio Lecco. I blucelesti non sono nella posizione sperata ad inizio stagione – i playoff – dopo soprattutto la retrocessione dalla Serie B. La nuova categoria si è rilevata tutt’altro che semplice e la mancanza di risultati ha fatto saltare la panchina di Baldini.

Al suo posto è arrivato mister Gennaro Volpe che non si è trovato anch’esso in una situazione facile, siccome ha dovuto forzare la mano sulla fase atletica dei suoi giocatori. Molti di loro così si sono fermati per infortunio muscolare ed ora si ritrova ad allenare soli 14 effettivi. Il mercato di riparazione di gennaio potrà certamente rafforzare la rosa attuale, ma manca ancora una gara di campionato per chiudere il 2024, infatti alle 15 di sabato 21 dicembre si gioca Union Clodiese-Lecco.

Ecco il calendario del Lecco fino alla 32ª giornata: