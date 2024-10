Serie C. In vendita i biglietti per la partita Pro Patria-Lecco

Iniziata la vendita dei tagliandi la trasferta di sabato 12 contro la Pro Patria

Il Lecco deve rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive

LECCO – Sono in vendita da oggi i biglietti per il match tra Pro Patria e Lecco che si giocherà sabato 12 ottobre, alle ore 17:30, allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Una trasferta difficile per i blucelesti che nelle ultime due gare sono stati sconfitti da Pro Vercelli e Renate.

Proprio la caduta contro la squadra dell’ex Foschi è quella che ha fatto più male in quanto il Lecco ha fatto la partita fino al secondo gol che ha tagliato definitivamente le gambe ai blucelesti. Per sabato Baldini avrà a disposizione un nuovo difensore centrale, Billong, che andrà a sostituire l’infortunato Luca Marrone in rosa. Perciò il tecnico toscano avrà maggiore scelta sia nella formazione iniziale che nei cambi a partita in corso.

I biglietti per la partita Pro Patria-Lecco sono disponibili: online sul sito di VivaTicket e in tutte le rivendite abilitate. I tagliandi per il settore ospiti dello Speroni sono in vendita al prezzo di 10 Euro più i diritti di prevendita e commissioni e saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di venerdì 11 ottobre 2024. Mentre, il giorno della gara non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti.