Serie C. In vendita i biglietti per Pro Vercelli-Lecco

La gara si disputerà al Silvio Piola di Vercelli, sabato 28 settembre alle 20:45

Blucelesti alla ricerca della terza vittoria consecutiva

LECCO – La Calcio Lecco, dopo le due vittorie conseguite contro Triestina e Arzignano Valchiampo, cerca la terza sull’ostico campo della Pro Vercelli. Il match, valido per il settimo turno del campionato di Serie C, si disputerà allo stadio Silvio Piola sabato 28 settembre alle ore 20:45.

I padroni di casa, invece, vengono da quattro sconfitte in campionato e vogliono tornare al successo davanti a propri tifosi. La squadra di Baldini non dovrà sottovalutare l’avversario e scendere in campo con la giusta determinazione per continuare la propria striscia positiva di risultati.