Serie C. Volpe su Lecco-Novara: “Oggi usciamo a testa alta”

Il Lecco guadagna un punto contro il Novara

Volpe: “Bene i nuovi, ma devono ancora integrarsi, ottimo il rientro di Marrone”

LECCO – “Oggi possiamo uscire dal campo con la testa alta. Abbiamo dato delle risposte alla gente, ai tifosi, e ai noi stessi. Oggi la squadra meritava la vittoria”. Queste le parole di mister Gennaro Volpe dopo la partita terminata 1-1 tra Lecco e Novara.

Il tecnico bluceleste commenta positivamente il ritorno in campo di Marrone dopo tre mesi: “In questo momento avere certi tipo di giocatore, come Marrone, cambia molto e da sicurezza al reparto. Bene anche Marino al centro del campo. Bisogna ripartire da questo tipo di prestazione andando a ricercare la vittoria per fare quel salto di qualità che non siamo riusciti a fare. Anche oggi un minimo episodio lo paghiamo caro”.

Volpe parla anche dei nuovi arrivi: “Sono contento dei nuovi che devono ancora inserirsi al meglio. La settimana scorsa avevano giocato i nuovi per necessità. Questi nuovi ragazzi sono però sono funzionali al nostro gioco, infatti le scelte sono state condivise con il direttore, per il processo di inserimento certo ci vuole tempo”.

Sulle scelte di formazione: “Mendoza è stata una scelta ponderata, ha giocato perchè ho voluto premiarlo per le cose fatte vedere nelle ultime due settimane. Inoltre, ha fatto un’ottima partita, nella parte finale è mancata un po’ di fisicità. Polito, invece, ha alternato delle buone cose anche lui deve integrarsi bene ma, ha anche lui ampi margini di miglioramento”.