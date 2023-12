Basket femminile. Prima vittoria stagionale per la Starlight

Le valmadreresi espugnano il campo dell’Ardor Bollate

“Vederle esultare dopo tre mesi di lavoro è stato il momento più bello”

VALMADRERA – L’obiettivo era quello di chiudere l’anno solare con una vittoria. Obbiettivo conquistato domenica pomeriggio, con il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight, che espugna con il risultato di 61-66 il campo del Bollate, match valido per la dodicesima giornata di andata del campionato di serie B. A tre giornate dalla conclusione del girone di andata (una per chiudere questa annata 2023) le valmadreresi muovono la classifica. Una vittoria cercata e meritata dalla compagine valmadrerese, ed indubbiamente il momento più bello della serata di Bollate è stata la gioia sprigionata dalle “nostre” ragazze, nell’avere conquistato il successo. Al settimo cielo anche il coach Zucchi.

“E’ una gioia per le ragazze. Vederle esultare dopo tre mesi di lavoro è stato il momento più bello ed anche emozionante. La partita è stato un susseguirsi di azioni, spesso non da manuale del basket, che rendevano sempre il risultato in equilibrio. Direi che se la valutiamo ai punti, direi un primo tempo a favore di Bollate, e la ripresa a nostro favore. Ma oggi quello che conta è l’iniezione di morale che finalmente ci ripaga di tanto lavoro. I pochi cali di tensione con l’ampia rotazione delle ragazze ha permesso a Valma di strappare i primi due punti. È difficile per me trovare anche le parole in questo momento – conclude il coach – voglio solo godermelo per qualche giorno ancora, consapevoli che la stagione è ancora lunga, che bisogna lavorare sodo e concentrarci sulla prossima sfida”.

ARDOR BOLLATE 61

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 66

Parziali: 14-11, 16-12, 16-22, 15-21

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 12, Orsanigo 13, Spreafico 5, Levi, Vergani, Benedini 9,

Galli 7, Lisoni ne, Merli 8, Russo 8, Fioritti ne, Natoli 4.