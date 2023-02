Basket Femminile. Starlight Valmadrera sconfitta ad Usmate

Le ragazze di Stefano Zucchi perdone 62 a 52

USMATE – Il campionato di serie B di basket femminile proponeva, per il quintetto valmadrerese della Starlight Valmadrera Dogana Vecchia, la sfida esterna, valida per la quarta giornata di ritorno, sull’ostico campo dell’Usmate e annunciata come la “prova del nove” per Valma.

Bisognava confermare tutti i presupposti sullo stato di forma sia fisico che mentale della formazione di coach Stefano Zucchi, ma la trasferta milanese è stata una debacle pesante che ha visto la vittoria delle locali per 62 a 52 (21-12, 37-24, 51-36).

A fine gara il coach Zucchi ha commentato: “Partita condizionata da una nostra brutta partenza, con una difesa ‘molle’ che ha concesso troppo nel primo quarto (21-12) e non supportata neanche dalle percentuali offensive (5/15 dal campo). Anche il secondo quarto non ci ha visto cambiare marcia ma proseguire con poca lucidità, errori e palle perse banali (13 totali). Nonostante una difesa molto aperta di Usmate non abbiamo mai attaccato il ferro con la giusta convinzione, complice la poca intensità difensiva e troppo rinunciatarie dal pitturato. Solo 5 tiri liberi concessi in tutta la partita. Nel secondo periodo, con un nostro cambio difensivo a zona, abbiamo messo più attenzione ed intensità fino a portarci sul -4 a metà del quarto periodo. Posso affermare, però, che un arbitraggio poco favorevole, oltre ad un errore ammesso dagli stessi nel fare tirare due liberi non dovuti all’avversario, ci ha rispedito a quel -10 finale. Occasione persa che si allinea a troppe partite disputate quest’anno con questo atteggiamento. Questo ci fa sicuramente perdere quel treno che ci teneva agganciate alle dirette avversarie e forse- conclude Zucchi- ci colloca in quel calderone insignificante che vivacchierà fino alla fine. Ma non per questo ci deve privare di quella responsabilità che dobbiamo alla maglia che indossiamo”.

TABELLINO

USMATE 62 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 52

Parziali: 21-12, 16-12, 14-12, 11-16 Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 12, Panzeri 6, Airoldi, Allevi 15, Padilla, Buscema 4, Oggioni, Fumagalli, Marconetti 12, Frigerio, Colombo, Ceccato 3.