Osa Valmadrera. Arrampicata: nuovi campioni sociali Dell’Oro e Lassi

20 partecipanti alla gara di arrampicata sociale dell’organizzazione

Alla palestra delle scuole medie di Valmadrera, atleti in movimento sulle pareti tra boulder, velocità e difficoltà

VALMADRERA – Dopo blocchi di boulder, prova di velocità e difficoltà, l’Osa Valmadrera ha potuto eleggere i nuovi campioni sociali di arrampicata sportiva: sono Erik Dell’Oro per la categoria maschile e assoluta, e Federica Lassi per la categoria femminile.

Ad affrontare le tre sfide e cercare di aggiudicarsi il titolo venti atleti che ieri, mercoledì, hanno faticato, ma si sono anche divertiti, sulle pareti della palestra delle scuole medie di Valmadrera. La competizione si svolge ogni anno, come consuetudine, nel mese di maggio, e segna l’ultimo atto di una lunga stagione di allenamenti tra i soci.

Si è partiti con il boulder, sei blocchi da chiudere impiegando meno tentativi possibili, pena la perdita di punti (massimo 10 per ogni percorso completato), aventi diversi gradi di difficoltà. A seguire la velocità, prova più temuta e spesso determinante nel ribaltare gli equilibri, che i partecipanti hanno eseguito uno a uno di fronte agli altri concorrenti.

Per i primi otto classificati, sommando i punteggi delle due prove boulder-velocità, c’è stata anche la difficoltà: un solo tentativo a disposizione per cercare di arrivare in cima al podio, proseguendo quanto più in là possibile (e in minor tempo degli altri) nel tracciato predisposto dagli organizzatori.

Decretati i piazzamenti finali, ecco il momento delle premiazioni, che hanno visto sul podio, oltre a Dell’Oro e Lassi, anche Sonia Rusconi nella categoria junior femminile, Aurora Piffari nella categoria ragazze e Gianluigi Rusconi nella categoria Master.

