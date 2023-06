Starlight Valmadrera: la capitana Martina Orsanigo pronta per la stagione 2023-24

La capitana Martina Orsanigo resterà con la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera

“Rimanere a Valmadrera è sempre motivo di orgoglio”

VALMADRERA – La capitana rimane al suo posto. Martina Orsanigo, classe 1999, resterà anche per la prossima stagione in casa della Dogana Vecchia Starlight Valmadrera. Una riconferma che non ha mai avuto tentennamenti tra la forte giocatrice (cresciuta cestisticamente nel Valma) e la società del presidente Pino Scelfo.

La meratese, solo nella stagione 2020/21 aveva avuto un’esperienza in serie B ad Usmate, ha sempre avuto un feeling particolare con la Starlight. Tanti anni trascorsi a Valmadrera, e quando ritornò nella stagione 2021-22, affermò “il mio sogno è arrivare a giocare sempre più in alto cercando di dare sempre il mio contributo”.

La capitana ha sempre evidenziato grande serietà e voglia di puntare in alto. Ma le difficoltà sul campo, sono sempre tante. Ed anche quest’anno, la Starlight ha raccolto poco di quello

evidenziato soprattutto nella parte finale della stagione.

“Rimanere a Valmadrera è sempre motivo di orgoglio. C’è un grande rispetto reciproco. Per

quanto riguarda l’anno prossimo sono felice della riconferma. L’idea del coach è quella di provare a fare una squadra giovane che giochi in maniera dinamica. Parlando della stagione appena passata posso dire che non è stata sicuramente delle migliori. Abbiamo fatto un

po’ di fatica a trovare continuità ed essere costanti infatti come si può vedere dai risultati. Nella seconda parte, abbiamo vinto sfide importanti e difficile, oppure ce la siamo giocata per lunghi tratti con squadre che sono arrivate ai playoff. Ma è anche vero che abbiamo perso partite più semplici perché non affrontate nella maniera corretta. Per questo motivo abbiamo l’obbligo, e mi ci metto a livello personale, di lavorare sodo, dando maggior continuità al nostro gioco, perché Valma ha un forte potenziale. Pronta e determinata per affrontare un’altra stagione, e grazie Starlight di tutto!”.