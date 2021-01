Sci di fondo. La valsassinese Anna Rossi in evidenza in Coppa Italia

Sprint e distanza, la valsassinese al top tra le Under 20

“Avevo voglia di riscatto dopo la delusione della gara precedente”

COGNE – Terza tappa della Coppa Italia Gamma per lo sci nordico, sulla pista “Prati di Sant’Orso” con lo Sc Gran Paradiso in regia, due giorni di gare con le qualifiche e le successive fasi dello sprint in tecnica classica al sabato e con le gare di distanza alla domenica sempre a tecnica classica alla domenica.

Gara unica per tutte le atlete e categoria Giovani/Seniores sia al maschile che al femminile, del 2004 le più giovani che come era ovvio si sono trovate in difficoltà con atlete ben più mature, al sabato nelle qualifiche il miglior tempo lo ottiene per il Gs Fiamme Gialle di Predazzo, Greta Laurent con 4’03”50, due le lecchesi presenti, Anna Rossi del Gs Carabinieri ottimo 10° tempo di qualifica con 4’23”46, Laura Colombo del Cs Esercito ottiene il 22° crono con 4’38”83 e tutte e due proseguono il cammino verso le finali. Manca la finale Anna fermandosi nelle semifinali e si piazza all’8° posto conclusivo, Laura non va oltre i quarti e si deve accontentare del 23° posto finale.

Seconda giornata di gare, 10km in tecnica classica

Anello di 5km da percorrere due volte, partenza a cronometro ogni 30” e dopo 29’21”4 è Caterina Ganz del Gs Fiamme Gialle a sciare più veloce di tutte, 19° posto in 32’30”7 per Anna Rossi che si consola col primo posto tra le under 20, piazzamento ottenuto anche la giornata precedente nella sprint, per Laura arriva in 33’27”8 il 23° posto che non soddisfa sicuramente l’atleta di Primaluna. Sensazioni opposte invece per la ex compagna di club e di allenamento prima dell’arruolamento nell’arma, Anna che entusiasta si confida “Sono andata a Cogne senza grandi aspettative visto che gareggiavo con le atlete più grandi, però avevo voglia di riscatto dopo la delusione della gara precedente, ero vogliosa di far fatica ma nel contempo anche di divertirmi, ho gareggiato senza patemi e alla fine sono soddisfatta del risultato e delle belle sensazioni avute”.