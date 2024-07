Stihl Timbersports a Taceno: Andrea Rossi è il campione italiano

Sale sul podio per la quinta volta nella sua storia sportiva

L’evento è stato patrocinato dall’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste

TACENO – Un inizio piovoso e incerto e una conclusione a ciel sereno hanno fatto da cornice all’incoronazione del nuovo campione nazionale di Stihl Timbersports 2024. Andrea Rossi sale sul gradino più alto del podio per la quinta volta nella sua storia sportiva, superando il campione dell’edizione 2023, Alessandro Ciaponi. L’evento è stato patrocinato dall’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf).

Le sfide si sono aperte alle ore 10:45 con la Rookie Cup e la Women’s Cup e si sono concluse con una vittoria tutta italiana. Nicola Trecarichi è il vincitore della categoria Rookie, seguito dagli svizzeri Romain Bertholet, Albert Jr. Klager e Florian Mottier. Trecarichi commenta così: “Mi sono appassionato a questa disciplina sportiva da piccolo e sognavo da sempre di salire su questo palco, sono entrato in questo mondo grazie a un amico da quel momento non l’ho più mollato. Il mio obiettivo ora è il mondiale Rookie 2025”.

Marta Poletti porta a casa il primo posto della Women’s Cup, seguita dalle britanniche Libby Arrowsmith, Giustina Narusa e dalla svedese Asa Nordberg. Poletti commenta la vittoria: “Oggi il mio vero obiettivo è quello di migliorarmi sempre, punto alla coppa internazionale alla quale parteciperò ad agosto e ce la metterò tutta!”.

Dalle ore 15 Underhand Chop, Stock Saw, Single Buck, Standing Block Chop, Springboard e Hot Saw sono le sei discipline che hanno visto i 12 atleti sfidanti: Paolo Maistro, Mario Rebora, Luca Armellin, Oscar Frigé, Marco Locatelli, Alberto Fumagalli, Mattia Berbenni, Riccardo Ambrosini, Daniel Filippi, Alessandro Ciaponi, Andrea Rossi, Michael Del Pin. Gli atleti si sono contesi fino all’ultimo momento l’ambito trofeo.

Una competizione che non ha escluso colpi di scena e record nazionali e personali. Il campione in carica Ciaponi parte alla grande nelle prime discipline e sfodera una grande prova nella Stock Saw registrando il record nazionale con una motosega Stihl Ms 661 C-M. Poi è il turno del nuovo campione Andrea Rossi che nelle successive discipline sfodera grandi performance e setta il nuovo record nazionale nel Single Buck a 12.75.

Ancora una volta la disciplina finale della Hot Saw si rivela determinante nel decretare il podio finale: la squalifica di Ciaponi e Del Pin permette a Rossi di guadagnare il gradino più alto e a Berbenni di portare a casa la medaglia di bronzo.

“L’insegnamento più grande che mi ha dato questo sport è quello di non mollare mai fino alla fine ed è quello che ho fatto oggi dopo un inizio non brillantissimo”. Queste le parole a caldo del neocampione Andrea, che capitanerà gli azzurri ai prossimi mondiali a squadre previsti l’8 novembre a Tolosa.