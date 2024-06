Valsassina. Festa a Primaluna e Introbio per i 102 anni di Caterina Buzzoni

Auguri speciali per Caterina Buzzoni, che ha compiuto oggi 102 anni

“Rina è una donna fantastica, un fulgido esempio di vitalità e tenacia”

PRIMALUNA – Un compleanno davvero speciale quello di Caterina Buzzoni che oggi, domenica 2 giugno, ha spento 102 candeline.

Originaria di Primaluna, dove ha abitato fino poco tempo, “Rina” da qualche tempo vive in compagnia di una delle sue figlie a Introbio. Nella sua lunga vita è stata impegnata come cuoca alla scuola materna di Primaluna: un’attività svolta con impegno e tanta passione, senza dimenticarsi mai, come ricordano i parenti, di essere attenta al prossimo prestando aiuto a diverse persone.

Attorno a lei ora le cure e l’affetto di una grande famiglia. Quattro i figli di Caterina: Francesca, Deo, Mariapia e Marino Maroni (medico di medicina generale ora in pensione)e tanti nipoti. Anche l‘Amministrazione Comunale di Primaluna ha voluto portare gli auguri alla concittadina in questo giorno speciale.

“Rina è una donna fantastica, un fulgido esempio di vitalità e tenacia – racconta l’assessore Claudia Paroli -. Gode di buona salute e ha una lucidità davvero invidiabile. In occasione dei suoi 100 anni, il sindaco Mauri Artusi si era recato a casa sua per farle gli auguri e l’aveva trovata intenta nei suoi lavori nell’orto. I suoi occhi vispi emanano gioia e luce”.