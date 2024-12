La labirintite: cos’è e come riconoscerla

La labirintite è un’infiammazione dell’orecchio interno, che può causare vertigini, perdita dell’equilibrio e problemi di udito. Il labirinto, una struttura dell’orecchio interno, gioca un ruolo fondamentale nell’equilibrio e nella percezione dei suoni. Quando si infiamma, può interferire con queste funzioni vitali. La causa principale di labirintite è spesso un’infezione virale o batterica, ma può anche derivare da traumi fisici o da altre condizioni mediche.

I sintomi della labirintite

I sintomi più comuni includono vertigini intense, che possono durare da pochi minuti a diverse ore, accompagnate da nausea e vomito.

Chi soffre di labirintite può anche sperimentare una sensazione di instabilità, difficoltà a mantenere l’equilibrio, e in alcuni casi perdita temporanea dell’udito o tinnito (ronzio nelle orecchie). Questi sintomi possono peggiorare con i movimenti della testa, come alzarsi o camminare.

Le cause della labirintite

Le cause principali della labirintite sono infezioni virali o batteriche che colpiscono l’orecchio interno. Le infezioni virali, come quelle legate a raffreddori, influenza o infezioni respiratorie, sono tra le più comuni. Tuttavia, infezioni batteriche o funghi, così come lesioni fisiche al cranio o malattie autoimmuni, possono contribuire allo sviluppo della labirintite.

La diagnosi e il trattamento

Per diagnosticare la labirintite, il medico solitamente esegue una serie di esami, che possono includere un esame fisico, test dell’udito e dell’equilibrio, e indagini più approfondite come la risonanza magnetica o la tomografia computerizzata (TC).

Il trattamento dipende dalla causa dell’infiammazione. Se è di origine virale, si possono prescrivere farmaci per alleviare i sintomi, come gli anti-vertigini e gli antinausea. In caso di infezione batterica, saranno necessari antibiotici.

Nei casi, invece, di labirintite persistente, la riabilitazione vestibolare aiuta a riadattare il sistema nervoso, riducendo vertigini e migliorando l’equilibrio.

Quando consultare un esperto?

Se avverti vertigini persistenti, problemi di udito o un senso di instabilità che dura più di qualche giorno, è importante rivolgersi subito al proprio medico o a un centro acustico specializzato. Una diagnosi precoce e un trattamento adeguato sono fondamentali per minimizzare i rischi e per una rapida ripresa.

Se hai dubbi o sospetti di avere problemi uditivi o di equilibrio

