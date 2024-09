Motoraduno a Mandello. Vento e strade chiuse, ma i guzzisti resistono

Le immagini della seconda giornata di Motoraduno Guzzi

Gli amanti del marchio dell’Aquila guidati dalla passione fino a Mandello

MANDELLO – La passione, motore di tutto. E quando si parla di Moto Guzzi è proprio il caso di dirlo. Nella seconda giornata di Motoraduno a Mandello gli imprevisti non sono mancati, eppure in numerosi sono accorsi ugualmente con i loro mezzi a due ruote, in buona parte appartenenti al marchio dell’Aquila, sfidando vento e strade chiuse per prendere parte alla festa.

Soprattutto i guzzisti si sono radunati in Via Parodi e nel parcheggio antistante la stazione, in prossimità del famoso stabilimento. Un’infilata di moto che gli appassionati si fermano ad ammirare, intenti a scrutare ogni angolazione per coglierne i dettagli più particolari e unici. In zona lago l’altra consistente “ammucchiata” di mezzi, anche se in ogni via di Mandello, da un momento all’altro, un rombo di motore può prendere il sopravvento.

Tutti centauri che non si sono lasciati intimorire dal vento, che già dal mattino di ieri, venerdì, ha cominciato a sferzare freddo e con forza, e dalla chiusura delle strade (la SP72 a causa di una frana all’altezza di Perledo e la SS36 per calcinacci caduti dal soffitto della galleria Luzzeno, in direzione sud) che hanno reso davvero arduo muoversi per raggiungere il paese sul lago nelle prime ore della giornata. Criticità che, fortunatamente, si sono risolte nel primo pomeriggio, con la circolazione di nuovo ristabilita regolarmente su entrambe le arterie.

Un sollievo per il Motoraduno, soprattutto guardando a oggi e domani, sabato e domenica, che solitamente sono quelli in cui si riscontra, a rigor di logica, maggior affluenza. Si prospettano lunghe code “dove tutto ebbe inizio”, come recita il totem del percorso “Sulle Orme di Carlo Guzzi” inaugurato lo scorso anno, quindi fuori dal museo della casa motociclistica, e in generale più movimento per l’intera Mandello.

A prescindere da tutto, l’aquila con le ali spiegate ha dominato ovunque: sulle moto, sulle magliette, sulle giacche, sugli stand, sugli striscioni, sugli adesivi. Il simbolo di una passione che è motore di tutto, motore di ogni Motoraduno, capace di andare oltre le avversità.

GALLERIA FOTOGRAFICA