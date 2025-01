Cellule cigliate esterne: cosa sono e perché sono fondamentali per il nostro sistema uditivo

Le cellule cigliate esterne sono una componente fondamentale dell’orecchio interno e svolgono un ruolo cruciale nel processo dell’udito. Situate all’interno della coclea, queste cellule specializzate sono responsabili di amplificare i segnali sonori e migliorare la sensibilità e la selettività uditiva. Analizziamo più da vicino le loro caratteristiche, il loro funzionamento e la loro importanza per la percezione del suono.

Che cosa sono le cellule cigliate esterne

Le cellule cigliate esterne si trovano nell’organo del Corti e sono disposte in tre file lungo il giro cocleare. Dotate di ciglia chiamate stereociglia, le cellule cigliate esterne si piegano in risposta alle vibrazioni sonore. Tale movimento genera un cambiamento di potenziale elettrico, provocando una contrazione o un allungamento delle cellule stesse. Questo processo, noto come motilità elettromeccanica, amplifica le vibrazioni della membrana basilare, migliorando la sensibilità uditiva.

Le cellule cigliate esterne si distinguono dalle cellule cigliate interne, che hanno il compito di trasformare i segnali meccanici in impulsi elettrici inviati al cervello.

Cellule cigliate esterne e la loro importanza per l’udito

Queste incredibili cellule svolgono un ruolo fondamentale per il sistema uditivo. Il loro compito di amplificare i suoni, ci permette di percepire suoni deboli e discriminare frequenze vicine.

Quando le cellule cigliate esterne vengono danneggiate, si verifica una perdita di udito nota come ipoacusia neurosensoriale. Questo tipo di perdita uditiva è spesso irreversibile, in quanto le cellule cigliate non si rigenerano.

Ma come possono danneggiarsi queste cellule?

Cause di danno delle cellule cigliate esterne

Diversi fattori possono compromettere il funzionamento di queste cellule:

Esposizione a rumori forti: che può provocare la distruzione delle stereociglia.

Farmaci ototossici: alcuni medicinali infatti possono arrecare danno alle cellule cigliate.

Invecchiamento: la presbiacusia, ad esempio, è legata al deterioramento cellulare.

la presbiacusia, ad esempio, è legata al deterioramento cellulare. Infezioni o malattie: condizioni come la meningite possono compromettere l’orecchio interno.

Prevenzione e Protezione

Proteggere la salute delle cellule cigliate esterne è essenziale per mantenere una buona capacità uditiva nel tempo. Per questo diventa fondamentale, evitare l’esposizione prolungata a rumori forti, indossare protezioni auricolari in ambienti rumorosi e fare attenzione ai possibili effetti ototossici dei farmaci.

Inoltre, controlli audiometrici periodici possono aiutare a individuare eventuali danni precocemente.

