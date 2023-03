Nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, in via IV Novembre a Merate

MERATE – Intervento dei Vigili del Fuoco, poco prima delle ore 16 di oggi, 24 marzo, in via IV Novembre a Merate per un macchinario industriale che ha preso fuoco. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 3 automezzi da Lecco e Merate per estinguere l’incendio all’interno di un’azienda. La situazione è sotto controllo, sono in corso le verifiche del caso.