Calolzio, due alberi abbattuti dal temporale al Lavello e a Sopracornola

A Sopracornola il vento forte ha sradicato la pianta che poi è caduta sulla carreggiata

Sul posto l’assessore Cristina Valsecchi

CALOLZIOCORTE – Il temporale della scorsa notte ha abbattuto due alberi a Calolzio: il primo nella notte al Lavello, sul lungofiume, l’altro è stato segnalato intorno alle 7.30 di questa mattina nella frazione di Sopracornola.

“Il temporale ha fatto un po’ di danni, ma per fortuna nulla di grave – commenta l’assessore alla Protezione civile, Cristina Valsecchi – sono stata fuori tutta la notte per controllare eventuali inondazioni, la pioggia e il vento forti sono stati da mezzanotte fino all’una”.

L’albero caduto nella zona del Lavello è già stato rimosso, mentre sono ancora in corso i lavori, da parte della ditta incaricata per le emergenze dal Comune, per liberare la carreggiata a Sopracornola. “Si tratta di un albero di grandi dimensioni cresciuto a bordo strada su una zona molto ripida – spiega Valsecchi – il forte vento ha strappato le radici dal terreno e l’albero si è capovolto. Gli addetti stanno procedendo a tagliare pezzo per pezzo la pianta per poterla rimuovere in sicurezza”.