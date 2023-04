Calolzio. Grave incidente in corso Dante: motociclista in codice rosso

E’ successo questa mattina, venerdì, poco prima delle 12

In volo da Como si è alzato anche l’elisoccorso, atterrato al Lavello

CALOLZIO – Gravissimo incidente in Corso Dante a Calolziocorte poco prima delle 12 di oggi, venerdì 14 aprile, all’altezza della sede di Confartigianato.

A scontrarsi, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Calolziocorte che hanno effettuato i rilievi, una Bmw 320 di colore grigio e una moto Bmw F700 GS. Da quanto è stato possibile apprendere al momento, sembrerebbe che l’auto stesse immettendosi lungo Corso Dante da via Fratelli Cervi, mentre la moto viaggiava in direzione Lecco.

L’urto è stato molto violento: il motocilista, Valter Tavola 62 anni residente a Calolziocorte, è stato sbalzato per diversi metri finendo sull’asfalto. In volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso da Como, atterrato in zona Lavello.

Presenti anche un’ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo e l’automedica. Il motociclista è stato preso in cura dai sanitari. Una volta stabilizzate le condizioni, è stato trasportato con l’ambulanza fino al Lavello dove è stato trasferito sull’elicottero per raggiungere l’ospedale di Varese.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai sanitari e alle forze dell’ordine di agire in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri per la gestione della viabilità con le auto fatte deviare in viale De Gasperi sulla tangenzialina. Presente sul posto anche l’assessore Cristina Valsecchi il cui negozio si trova a pochi metri dal luogo dell’incidente. Le condizioni dell’uomo sarebbero gravi.