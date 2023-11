Maltempo. Piccoli smottamenti nel calolziese, sassi sulla provinciale a Rossino

Nessuna criticità ma necessari interventi per ripulire la carreggiata

Colata di fango anche in via Mandamentale dove è stato istituito il senso unico alternato

CALOLZIO – Il maltempo delle scorse ore ha causato qualche disagio anche nel calolziese e in Valle San Martino dove si sono verificati alcuni smottamenti, fortunatamente non di grave entità, ma che hanno reso necessario interventi per la rimozione dei detriti finiti in strada.

Nella tarda serata di ieri, nella frazione di Rossino, lungo la strada provinciale 180 è caduto un masso, mentre nella mattinata di oggi è stata segnalata la presenza di fango sulla carreggiata. Una piccola colata di materiale fangoso ha interessato anche via Mandamentale.

“In posto si sono subito portati i tecnici della Provincia, ente competente per quel tratto di strada, la situazione non è critica, ma sarà necessario rimuovere il fango – ha fatto sapere l’assessore Cristina Valsecchi che sta personalmente monitorando la situazione -. Intanto sono presenti gli agenti della Polizia Locale che hanno istituito il senso unico alternato”.