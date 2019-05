Monte Marenzo. Il paese piange la scomparsa di Ester Zambetti

Per molti anni a Monte Marenzo, è stata la collaboratrice di don Renato Carminati

Ester Zambetti è scomparsa all’età di 82 anni: “Era sempre presente e in continuo movimento”

MONTE MARENZO – Monte Marenzo piange la scomparsa di Ester Zambetti. Molto conosciuta in paese è morta venerdì 17 maggio all’età di 82 anni all’Opera Pia Piccinelli di Scanzorosciate (Bergamo).

Una donna brava e ben voluta da tutti che, da più di 20 anni, si era trasferita a Monte Marenzo.

“Mi chiamava il ‘signor Angelo’. Erano gli anni ’90 e la Polisportiva organizzava corsi di ginnastica dolce per gli anziani e, un bel giorno, gli ho chiesto se voleva partecipare – ricorda Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo -. Dopo aver chiesto a don Renato Carminati di cui è stata collaboratrice per molti anni, ha messo la tuta e via. Nella palestrina scolastica si è subito creata un’atmosfera bellissima, andava molto d’accordo con l’insegnante e tutte le partecipanti al corso, in modo particolare con mia mamma Pierina con cui condivise altre attività come il giardinaggio e la cura dell’orto. Ester era amante dei gerani, mia mamma delle rose: ricordo che abbellivano i balconi della canonica e facevano a gara per realizzare gli addobbi in occasione della festa della Madonna del Rosario e di San Paolo”.

Ester Zambetti ha fatto parte della corale parrocchiale e in molti ricordano i bellissimi presepi che, ogni Natale, realizzava per la mostra dei presepi.

“Era sempre presente e in continuo movimento… sosteneva i diversi progetti dei ragazzi del Cre. Seguiva tutte le sfide del palio e con orgoglio faceva parte della contrada dell’Airone. Mi ricordo benissimo il rapporto che c’era con il giovane Roberto Esposito della Levata, che aiutava don Renato nelle Messe – racconta Fontana -. Spesso restava a cena da loro e diceva che la cucina della Ester era da ristorante stellato, il suo piatto forte erano le Crespelle”.

Angelo Fontana si unisce al cordoglio di don Renato e di tutti i parenti. I funerali saranno celebrati lunedì 20 maggio, ore 15, nella parrocchia di Fiorano al Serio (Bg).