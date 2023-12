Civate. Addio a Mario Valsecchi, storico vetraio e fondatore della Sec

Molto conosciuto e stimato, è stato anche tra i fondatori della sezione Paracadutisti di Lecco

La figlia Patrizia: “Grata per l’esempio che mi avete dato. Ciao grande papà. Abbraccia forte mamma”

CIVATE – “E come in tutte le più belle fiabe, amore per sempre… Orgogliosa di essere stata vostra figlia, grata per l’esempio che mi avete dato. Ciao grande papà. Abbraccia forte mamma”. Con queste parole la figlia Patrizia ha detto addio al padre Mario Valsecchi morto nella giornata di ieri, martedì 5 dicembre, all’età di 87 anni.

Mario Valsecchi era una persona molto conosciuta e ben voluta a Civate, paese che amava e a cui ha dato tantissimo. Un uomo molto attivo nel lavoro (titolare della storica vetreria del paese che oggi è portata avanti dai sette figli) e nel mondo dell’associazionismo. In particolare è stato tra i soci fondatori della Società Escursionisti Civatesi.

“Era il maggio 1953 quando una delegazione di giovani civatesi amanti della montagna, che già da qualche anno appartenevano alla Sev, decisero di creare anche a Civate una società di escursionismo per dare nuove opportunità ai giovani civatesi. Il 15 agosto 1953, ‘Venuto’ e Mario scesero in una bella serata estiva da San Pietro al Monte dal sentiero della ‘Costa’ con in tasca il bozzetto dello stemma per la nuova società sportiva. Il 1° settembre 1953. Era nata ufficialmente la Sec – ricordano proprio dall’associazione che tanto amava -. Oggi, 5 dicembre 2023, la Società Escursionisti Civatesi colma di dolore si stringe attorno a tutta la grande famiglia Valsecchi. Questa mattina Mario è andato per le sue montagne”.

E’ grande il cordoglio a Civate per un uomo che nella sua vita è stato capace di spendersi per la comunità, anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Isella ha espresso la sua vicinanza alla famiglia Valsecchi. In questo momento di dolore si susseguono i ricordi tra i quali quelli di tanti giovani che hanno ancora ben in mente quando Mario, con la sua lunga barba, faceva Babbo Natale all’asilo.

Mario Valsecchi è stato anche uno dei soci fondatori nel 1974 della sezione paracadutisti di Lecco. Una delegazione guidata da Armando Tavola era andato a trovarlo meno di un mese fa, ringraziandolo per aver fatto nascere la sezione: “Purtroppo il nostro socio fondatore Mario Valsecchi ha effettuato l’ultimo lancio – ha scritto Tavola -. Ringrazio per quello che ha fatto per la Sezione dei Paracadutisti di Lecco. Sempre Folgore. Ciao”.

I funerali di Mario Valsecchi saranno celebrati giovedì 7 dicembre alle ore 15 nella chiesa di Civate.