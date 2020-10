Una 72enne infortunata lungo il sentiero della Valle dell’Oro a Civate

Soccorsa da Vigili del Fuoco e Croce Rossa

CIVATE – Intervento di soccorso intorno a mezzogiorno di giovedì a Civate per una donna rimasta ferita dopo una caduta lungo il sentiero della Valle dell’Oro. Si tratta di una 72enne trasportata in ospedale in codice giallo dall’ambulanza della Croce Rossa. I sanitari sono stati assistiti nell’operazione di soccorso dai Vigili del Fuoco.